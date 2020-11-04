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Haberler Spor Ümit Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ve Kosova ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı

'nın ve ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı

21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde ve ile 'da karşılaşacak 'ın aday kadrosu belli oldu. , 'da Avusturya'yı 'da ise Yeni 'nda konuk edecek. Ümit Milli Takımı'nın Avusturya ile oynayacağı maç 20.00'de Kosova ile oynayacağı maç ise 19.00'da başlayacak.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ve Kosova ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı

04.11.2020, 17:05

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktörlüğünü Tolunay Kafkas'ın yaptığı Ümit Milli Takım'ın kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

KALECİ
Altay Bayındır (Fenerbahçe), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), İrfan Can Eğribayat (Göztepe)

DEFANS
Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya (Beşiktaş)

ORTA SAHA
Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz (Trabzonspor), Oğulcan Ülgün (Altınordu), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe)

FORVET
Enes Karakuş (Medipol Başakşehir), Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Twente), Ali Akman (Bursaspor), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)

MAÇLAR 13 KASIM VE 17 KASIM'DA
Aday kadroda yer alan oyuncular, 8 Kasım Pazar günü Sheraton Grand Samsun Otel'de toplanacak.

Milli takım, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki ilk maçı 13 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Avusturya ile oynayacak. Milliler, 17 Kasım Salı günü saat 19.00'da ise Kosova'yı konuk edecek.

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