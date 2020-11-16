Altekma direnemedi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk yarının son hafta karşılaşmasında Altekma, dün Sorgun Belediyespor'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ilk seti büyük çekişme içinde geçti. 44 dakika süren bu bölümü Altekma 31-29 kazanarak 1-0 öne geçmeyi başardı. Ancak ev sahibi Sorgun Belediyespor ikinci seti 25-18, üçüncü seti ise 25-21 alarak skor üstünlüğünü eline geçirdi: 2-1. Son sete iyi başlayan Altekma, iyi başladığı maçın sonunu getiremeyince Sorgun Belediyespor seti 25-22 alarak mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.