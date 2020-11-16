Rüzgar gibi geçti

Formula 1'de büyük heyecan yaşandı. Yarış öncesi pilotlar ısınma turlarını atarken yağmur etkili oldu. Yağmurun durmasının ardından ıslak zemin nedeniyle birçok takım yarışa yağmur lastikleriyle başlamayı tercih etti. İşte yarışlarda yaşananlar.



SEZONUN 14'üncü etabı, 5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapıldı.



YARIŞ öncesi İstiklâl Marşımız okundu. Formula 1 pilotları diz çökerek 'ırkçılığa hayır' mesajı verdi.





RACİNG Point takımından Kanadalı Lance Stroll, kariyerinde ilk kez bir yarışa pole pozisyonundan başladı.



KARİYERİNİN 7. şampiyonluğunu ilan etme fırsatı bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 6. cepten başladı.



İLK virajda Bottas ve Ocon spin attı. ESTEBAN Ocon, ilk tur sonunda pite geldi ve lastiklerini değiştirdi



CHARLES Leclerc yedinci turda, Bottas ise sekizinci turda, Stroll onuncu turda 'intermediate' lastiklere geçti.



13. turda tüm pilotlar Intermediate lastiğe geçmiş oldu.



ALFA Romeo'dan Antonio Giovinazzi eden oldu.



18. turda Red Bull pilotu Verstappen spin attı ve 8. sıraya geriledi.



34. turda Alex Albon spin atınca Lewis Hamilton 3. sıraya yükseldi.



38. turda Lewis Hamilton 1. sıraya yükseldi ve üstünlüğü kaptırmadı.