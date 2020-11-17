Galatasaray, milli takım arası sonrasında yapılan korona virüs testlerinde 3 futbolcunun pozitif çıktığını, milli takımlarda bulunan 2 futbolcunun da pozitif olmasıyla beraber vaka sayısının 5 olduğunu açıklamıştı.
Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüs test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Turan paylaşımında, "Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere" notunu ekledi.Galatasaray'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 5'e yükseldi
Son dakika: Arda Turan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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