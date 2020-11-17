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'da şoku! Vaka sayısı 5'e yükseldi

Son dakika... Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını etkisini ülkemizde de devam ettiriyor. , corona virüsüne yakalanan futbolcu sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

Galatasaray'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 5'e yükseldi

17.11.2020, 10:00 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020,10:15

Galatasaray Kulübü, 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Daha önce 2 oyuncunun pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray'da bugünkü vakalar ile birlikte toplam Covid-19 pozitif futbolcu sayısı 5'e yükseldi.

Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı "Milli takım arası sonrası Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'in katkılarıyla dün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid-19 vaka sayımız 5 olmuştur."

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