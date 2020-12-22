Futbol maçlarında Özkan Sümer'in anısına saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle açıklama yayımladı.

TFF'nin açıklamasında, "Merhum Özkan Sümer için 22-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.