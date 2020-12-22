  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Futbol maçlarında Özkan Sümer'in anısına saygı duruşu yapılacak

maçlarında 'in anısına saygı duruşu yapılacak

Türk futbolunun efsanesi 'in vefatı nedeniyle tarihlerinde oynanacak müsabakalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

Futbol maçlarında Özkan Sümer'in anısına saygı duruşu yapılacak

22.12.2020, 11:59

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle açıklama yayımladı.

TFF'nin açıklamasında, "Merhum Özkan Sümer için 22-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Futbol maçlarında Özkan Sümer'in anısına saygı duruşu yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.