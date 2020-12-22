Hükmen yenilgi kararı

TFF dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak flaş kararlar aldı. Alınan karara göre ligin ikinci yarısında Kovid- 19 test sonuçlarına göre maç ertelemesi yapılmayacak. Takımların sahaya en az 9 oyuncu ile çıkabileceği çıkamadığı durumda 3-0 hükmen mağlup sayılacakları bildirildi. TFF'nin açıklamasında "Liglerin ikinci devresinin ilk resmi müsabakasından itibaren kulüplerin kadrolarını daha rahat oluşturabilmelerini temin etmek amacıyla A Takım listesindeki oyuncu sayıları Süper Lig ve TFF 1. Lig için 35, 2. Lig ve 3. Lig için 30 olacak şekilde artırılacaktır. Kulüpler, 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş olmaları kaydıyla, profesyonel ve kulübüne en az 6 ay tescilli amatör futbolcuları da A Takım Listesi'ne yazmaksızın müsabakalarda oynatabilecektir. A Takım listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri de kısaltılmıştır" denildi. Ayrıca, transfer edilen futbolcuların sözleşmelerinin tescili için kulüplerden istenen SGK ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge ibraz etme yükümlülüğü 2020-2021 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil döneminde de uygulanmayacak.