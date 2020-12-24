Alanya yine kayıp

SÜPER Lig'de son haftalarda kan kaybı yaşayan lider Alanyaspor, evinde Yeni Malatyaspor ile yenişemedi: 1-1. 18. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Kubilay'ın sol çaprazdan sert şutunu Marafona çıkardı. Devamında Olcay Şahan şansını denedi ancak top yine kalecide kaldı. 33'te kendi yarı sahasında rakibinden topa sahip olan Efecan, ceza sahası dışındaki Babacar'a topu verdi. Bu futbolcu ceza sahası yayından vurduğu sert şut fillerle buluştu: 1-0. 60'da sağdan orta yapan Umut'un topu kaleci Marafona'dan sekti. Topla buluşan Adem topu ağlara gönderdi: 1-1. 70'te Salih orta sahaya yakın yerden topu soldaki Babacar'a aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içine girerek soldan vurduğu sert şut kaleci Ertaç'ta kaldı. 71'de Alanyaspor'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Moubandje'nin kafa vuruşu kaleci Ertaç'ın kucağında kaldı. Maç 1-1 sona erdi.