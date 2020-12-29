Pınar KSK uygun adım

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6. galibiyetini OGM Ormanspor'u 86-57 yenerek alarak zirve takibini sürdüren Pınar Karşıyaka, salgın kabusuyla geçen 2020'yi mutlu kapattı. Geçen sezondan beri başarılı çizgisini sürdürdüğü ligde 1 Aralık'ta Anadolu Efes'e deplasmanda yenildikten sonra Aralık ayı içinde çıktığı 6 karşılaşmayı da kazanan Kaf-Kaf, 14 maçta 11 galibiyetle lider Fenerbahçe Beko'yla aynı galibiyet sayısına ulaştı. Sezon başında mali kriterler nedeniyle 1 puanı silinen yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi, bu nedenle üçüncü sırada bulunuyor. Pınar Karşıyaka'da korona virüse yakalandıktan sonra uzun süredir forma giyemeyen milli yıldızlar Semih Erden ve Metecan Birsen'in dönmesi de takıma moral oldu.

TAKIM REAKSİYON GÖSTERDİ

6 Aralık'taki Bursaspor deplasmanından sonra virüse yakalanan Metecan 21 gün sonra parkeye çıkarken, virüsü atlatlatmasına rağmen 1 Kasım'daki Türk Telekom deplasmanından beri 2 aydır forma giyemeyen Semih de ilk kez oynadı. Antrenör Ufuk Sarıca, hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Brose Bamberg'e karşı kötü oynayıp yenildikten sonra takım olarak önemli reaksiyon gösterdiklerini söyledi. Sarıca, "Özellikle 2 ve 3. periyottaki tempomuz, sertliğimiz ve akıcılığımız maçı koparan kısım oldu. Daha sonra tüm oyuncularımızı kullandık. İlk yarının bitmesine 1 hafta kala aslında ikinci durumdayız. Puan tablosunda eksi 1 puanın dezavantajını yaşıyoruz ama mutluyuz" dedi.