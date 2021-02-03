Fethiyeli boksör Ukrayna yolcusu

Boks kariyerine profesyonel olarak devam eden Fethiyeli boksör Hasan Kubilay Alcu, 13 Şubat Cumartesi günü Ukrayna Kiev Dünya Şampiyonu Boks Gecesi'nde ringe çıkacak. Alcu bu önemli organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek. WBO, WBA, IBF, IBO, The Ring Ağır Siklet Boks Şampiyonu Ukraynalı Boksör Vladimir Kliçko'nun düzenlediği Dünya Şampiyonu Boks Gecesi'nde, Alcu da ringe çıkacak. Profesyonel olarak boksa hızlı bir geçiş yapan Alcu üçüncü maçında rakibini 15 saniyede nakavt ederek lakabını mini Tyson olarak yazdırdı. Alcu, çalışmalarını hızla devam ettirdiğini ve böylesine büyük bir kategoride yer almanın gurur verici olduğunu belirtti.

■ ERDOĞAN CANKUŞ