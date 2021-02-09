Balıkesirsporlu futbolcu ismini spor tarihine yazdırdı: “Serbest vuruşlara devam edeceğim”

Bir maçta serbest vuruştan 3 gol atmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Taşkın Çalış, asıl önemli olanın Balıkesirspor'a 3 puan kazandırmak olduğunu belirtti. Karşılaşmada duran toplarda vuruşu kullanmak isteyen takım arkadaşlarını geri çevirdiğini söyleyen Taşkın Çalış, attığı 3 vuruşun da gol olacağını hissettiğini dile getirdi.



"ATACAĞIMI HİSSETTİM"

Balıkesirsporlu oyuncu Taşkın Çalış yaptığı açıklamada, "Üç gol atmak beni çok mutlu etti, gurur verici bir şey. Ama takımın kazanması ve 3 puan almamız daha önemliydi. Onu aldık şükürler olsun. İlk serbest vuruşta gol atacağımı hissettim ve takım arkadaşlarıma söyledim ve golü attım şükürler olsun. İkinci serbest vuruşta takım arkadaşım Manaj yanıma gelerek 'ben vurayım' dedi. Ben de bu da gol olacak bana bırak dedim ve o da gol oldu şükürler olsun. Son serbest vuruşta da İbrahim Halil ağabey topun başına geldi ona da 'Ağabey bırak ben vurayım' dedim. Halil Ağabey 'sen iki tane attın bırak ben vurayım' dedi. Ben de kendisine ağabey bırak bu da gol olacak hat-trick yapayım, bir deneyeyim dedim. O da oldu şükür ve çok mutluyum" diye konuştu.





"SERBEST VURUŞLARA DEVAM EDECEĞİM"

Takımın başarısı ve puan alması için duran topları kullanmaya devam edeceğini söyleyen Taşkın Çalış, "Ben daha önce Gümüşhane'de oynarken serbest vuruştan atmaya başladım. Orada bir maçta Amedspor'a karşı 35-40 metreden iki tane gol atmıştım. O sezon zaten 7-8 tane daha serbest vuruştan golüm olmuştu. Sonra da hep devam etti ve her sezon 1-2 tane serbest vuruştan gol atıyordum. Ama bu bayağı bir bonus oldu, farklı oldu. Bir maçta 3 tane denk geldi. Bundan sonraki maçlarda da serbest vuruştan gol atarım. İnşallah olur. Takıma katkı sağlayabilirsem ne mutlu bana. İnşallah devamı gelecektir diyorum" ifadelerini kullandı.