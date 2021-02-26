Altekma’da tatlı telaş

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde oynadığı 29 maçta 13 galibiyet, 16 yenilgi alarak 40 puanla 8. sırada yer alan Altekma, yarın evinde Sorgun Belediyespor'la oynayacağı normal sezonun son maçı öncesi Play-Off hedefine kilitlendi. İzmir temsilcisi, rakibini mağlup etmesi halinde adını ilk 8'e yazdırıp Efeler Ligi'ndeki ilk yılında önemli bir başarıya imza atmış olacak. Altekma, 8. sırayı alması durumunda 5. sırada yer alacak takımla Play-Off 2. Etap'ta eşleşecek. Ligde dikkat çekici sonuçlara imza attıklarının altını çizen başkan Melih Sebastien Durmuş, "Ligde kalıcı olmak ve Play-Off'u yakalama hedefiyle çıktığımız yolda henüz her şey daha yeni başlıyor, çünkü Altekma'da hedefler bitmez" dedi.

LİGE RENK GETİRDİK

Normal sezonda dikkat çekici sonuçlarla lige renk kattıklarını açıklayan Durmuş şöyle devam etti: "Play-Off'a kalırsak yine 'Son topa kadar' sloganımızla mücadele edeceğiz ve lige farklı bir ses getirmeyi sürdüreceğiz. Voleybol tutkunları Altekma'yı takip etmeyi sürdürsünler."



ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

ALTEKMA, bu sezon 16 takımın yer aldığı ve 4 takımın küme düşme üzüntüsü yaşayacağı Efeler Ligi'ndeki ilk yıllarında dikkat çekici sonuçlara imza attı. Ligde kalıcı olmak için yola çıktıklarını ifade eden başkan Melih Sebastien Durmuş, "Gerçekten temposu yüksek, maç trafiği yoğun bir ligi bitirmek üzereyiz. Altekma daha büyük başarılara imza atacaktır" dedi.