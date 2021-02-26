UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 tur kuraları belli oldu!

Dün akşam sonuçlanan maçların ardından bugün UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı. Temsilcimiz Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın takımı Lille kupadan elendi. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City de elenen takımlar arasında yer aldı. Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan, Manchester United ile eşleşti.

Son 16 tur eşleşmelerinde seribaşı olmayacak, ilk takım maçları iç sahada oynayacak. Maçlar 11 ve 18 Mart'ta oynanacak. Fikstür öğleden sonra belli olacak.

Avrupa Ligi'nde Türk futbolcuların forma giydiği takımlardan sadece Milan yoluna devam edebildi. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester City, Slavia Prag'a; Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'lı Lille ise Ajax'a elendi.

Kura çekiminin ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri

Ajax-Young Boys

Dinamo Kiev-Villarreal

Roma-Shakhtar Donetsk

Olimpiakos-Arsenal

Dinamo Zagreb-󠁧󠁢󠁥󠁮Tottenham

Manchester United-Milan

Slavia Prag-Rangers

Granada-Molde

Son 16 turunda ilk maçlar 11 Mart'ta, ikinci maçlar ise 18 Mart'ta oynanacak.