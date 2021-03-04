Denver Nuggets Bucks’ı yendi

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Nikola Jokic'in yıldızlaştığı maçta Milwaukee Bucks'ı 128-97 mağlup etti. Nuggets, Nikola Jokic'in 37 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla oynadığı Bucks deplasmanında 128-97 kazanarak üst üste 3. galibiyetini elde etti. Jokic, NBA tarihinde 50. kez "triple-double" yapan 9. basketbolcu oldu. 26 yaşındaki Sırp pivot, 50 "triple-double"a en hızlı ulaşan 3. oyuncu konumuna da geldi. Nuggets'ta Jamal Murray 24, Will Barton ise 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 27 sayı, 8 ribaunt, Khris Middleton'ın da 20 sayı, 6 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

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