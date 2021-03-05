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Haberler Spor Rıdvan Dilmen futbol yorumculuğundan istifa etti!

futbol yorumculuğundan istifa etti!

Futbol yorumcusu futbol yorumculuğunu bıraktı. Sosyal medyadan açıklama yapan Dilmen, "Bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının şahsım üzerinden! halkı kin ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve Azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Rıdvan Dilmen futbol yorumculuğundan istifa etti!

05.03.2021, 17:53

Dilmen bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"43 yıl önce lisanslı futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine; onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğimi Mill Futbolcu-Teknik Direktör-Futbol Yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum. Vicdanen çok rahatım. Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı. Ancak son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları başkaları gibi kabul etmem mümkün değildir! Şimdiye kadar olduğu gibi; rahmetli Babamın ve Annemin bana bıraktığı en anlamlı miras olan DİLMEN soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim.



Doğuş Grubu Sayın Başkan'ı Ferit Şahenk Bey'e ve NTV ailesine teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize minnettarım.

Yakın bir zamanda; bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının şahsım üzerinden! halkı kin ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve AZMETTİRİCİLERİNİ bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın.

Sevgi ve Saygılarımla Rıdvan DİLMEN"

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