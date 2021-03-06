İzmir tek yürek

İzmir kulüplerinin işbirliğiyle 1998 yılında kurulup 2016'da bir ara kapatılması gündeme gelen İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), son 5 senede kentin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri haline geldi. İZVAK koordinasyonunda yürütülen uzlaşı temelli çalışmalar sayesinde İzmir kulüplerinin merkezi ve yerel yönetimlerle ilişkileri güçlendi, statlar ve tesis yatırımları konusunda büyük adımlar atıldı, kulüplere önemli maddi kaynaklar sağlandı. "İzmir iklimi" kavramını çok önemsediklerinin altını çizen İZVAK Başkanı Ali Erten, "İş birliği ve güç birliği yapan, birbirleriyle diyaloglarını güçlendiren İzmir kulüpleri, gösterdikleri barışçıl yaklaşım sayesinde bir çok şeyin önünü açtı. Kulüplerimiz arasında, iş birliği deklerasyonu imzalandı. Kulüplerimiz arasında sahada sportif rekabet sürerken saha dışında iş birliği ve dayanışmaya dayalı yepyeni bir sayfa açıldı. Gelinen aşamadaki başarı, İzmir kulüplerinindir. Şehrimize ve kulüplerimize büyük fayda sağlayan bu süreç gelişerek devam edecek" diye konuştu.



BAŞKANLARIN GÖRÜŞLERİ

● Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Kulüp başkanlarının ortak hedefler doğrultusunda aynı masada oturmasını çok değerli ve anlamlı buluyorum.

Bunun için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kulüplere önemli maddi kaynakların aktarılması çok önemli. Başta İZVAK yönetimi olmak üzere emek ve destek veren herkese teşekkür ederiz.

● Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu:

Kulüplerin yaşaması, kalıcı gelir kaynaklarına, yeni tesislere kavuşması ve hak ettiği önemi yeniden kazanması adına yapılan çalışmaları takdir ediyoruz, destekliyoruz. İZVAK bu açıdan önemli bir misyonu başarıyla üstleniyor.

● Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan: Kavganın gürültünün olmadığı, barışçıl bir ortam, başarının önemli anahtarları. Çocuklarımıza ve bu ülkeye borcumuz var. Tüm İzmir kulüplerinin bir masa etrafında toplanıp güç birliği yapması, yıllardır özlediğimiz ve istediğimiz bir ortam. Bu ortamın oluşmasında emek veren İZVAK yönetimini tebrik ediyorum.

● KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı: İZVAK çatısı altında İzmir kulüplerinin sorunları hızlı bir şekilde çözülüyor. Sorunlarımızın hızlı bir şekilde çözümlenmesine ve ihtiyacımız olan maddi kaynakların düzenli olarak aktarılmasına büyük önem veriyoruz. Bu anlamda İZVAK'ın herkese eşit ve çözüm odaklı yaklaşımları çok değerli.

● Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin: İzmir kulüpleri arasında İZVAK sayesinde oluşturulan sıcak yaklaşımların, hem spor yatırımlarının hızlanması, hem de reklam gelirlerimizin artmasında çok etkili oluyor, ● İzmirspor Başkanı Emin İşletir: Şu anda amatör ligdeyiz. Ancak tekrar profesyonel liglere dönmek için şehrin ve diğer kulüplerin tam desteğine ihtiyacımız var. Bu nedenle İZVAK'ın kapsayıcı vizyonunu çok önemsiyoruz.

● Bergama Başkanı Hasan Canoğlu: İzmir, gerilimli futbol ortamında tüm Türkiye'ye örnek olabilecek bir sinerji yarattı. Bunda kulüplerimizin bakışı kadar İZVAK'ın tutumu büyük rol oynadı.