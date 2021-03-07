Milas Belediye’ye Kovid-19 engeli

TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nun lideri Milas Belediyespor'da Kovid-19 şoku yaşanıyor. Hafta içinde yapılan testte bir sporcusunun testinin pozitif çıkmasıyla takımın diğer tüm sporcularıyla teknik yönetim kadrosu tedbir amaçlı karantinaya alındı. Bugün deplasmanda oynayacağı Melikgazi Belediyespor maçı ile 14 Mart Pazar günü Milas'ta oynanacak Sainth Joseph karşılaşmaları TVF tarafından tehir edildi. Play-Off'u geçen hafta garantileyen mavi-beyazlılarda, karantina tedbirlerini uygulanmaya başladı. Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncunun tedavisine başlandığını ifade eden Milas Belediyespor'un başarılı antrenörü Osman Çakıray, diğer oyunculara da test yapıldığını belirterek, "Şuan itibariyle hastalığa yakalanan oyuncumuzun genel durumu iyi, ancak dinlenerek tedavisine devam edecek. Bu hastalık dünyanın gerçeği, herkesin sağlığı için lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına, kısıtlamalara uyalım" diye konuştu.

■ VOLKAN YILDIZ