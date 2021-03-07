Somaspor zirvede tek

3. Lig 3. Grup'ta evinde Arhavispor'u 3-0 mağlup ederek 52 puana ulaşan lider Somaspor, en yakın rakibine 8 puan fark atarak şampiyonluk için çok büyük avantaj yakaladı. Geçen sezon Play-Off finalini kaybederek 2. Lig biletini kaptıran siyah-beyazlılar, bu kez direkt şampiyonluk için kolları sıvadı.

NURETTİN FIRTINASI

Gösterdikleri performans için oyuncuları ve teknik ekibi kutlayan Başkan Mustafa Aydın, "Hedefe doğru bir maçı daha kayıpsız geçmenin mutluluğunuz yaşıyoruz. Bundan sonra her maç zor. Telafisi zor haftalara girdik. Sakin kalarak emin adımlarla ligi istediğimiz yerde tamamlamak istiyoruz" dedi. Somaspor'da forvet oyuncusu Nurettin Çağlar Arhavi'ye attığı 2 golle toplam gol sayısını 13'e çıkarıp gol krallığı yarışında iddiasını sürdürdü. Özcan ise gol sayısını 10'a çıkardı. Namağlup unvanını sürdürdüğü iç sahadaki 12. maçında 10. galibiyetini alan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemur, "Oyuncularımız müthiş işler çıkarmaya devam ediyorlar. Hepsinin ayaklarına ve yüreklerine sağlık. Aradaki fark 8 puana çıktı ve bundan dolayı son derece mutluyuz. Ancak henüz bitmiş hiçbir şey yok. Çok sayıda zor maçımız var. Aynı inanç, mücadele ve ciddiyetle bu maratona devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

■ SERVET SARUN