Akhisar nefes aldı

Spor Toto 1. Lig'de devre arasında kadrosunu 8 yabancı takviyesiyle yenilemesine rağmen, üst üste aldığı yenilgilerle düşme potasına çakılan Akhisarspor, evindeki 3-0'lık Eskişehir galibiyetiyle nefes aldı. Ligde üst üste 5 maçını da kaybeden Akigo, son sıradaki rakibine patlarken puanını 22'ye çıkarıp kümede kalma yolunda çok önemli bir zafere imza attı.

SONUÇ ÖNEMLİ AMA...

Yeşil-siyahlılar, üst üste aldığı Balıkesir, Samsun, Menemen, İstanbulspor ve Bursa yenilgilerinden ders çıkarıp, Eskişehir'i yenerek 5 maçlık yenilgiler serisine de son verdi. Yeni takımıyla çıktığı ikinci sınavından galibiyetle ayrılmayı başaran Akhisarspor Teknik Direktörü Fırat Gül, Eskişehirspor zaferi sonrası oldukça mutluydu. 3-0'lık galibiyete rağmen temkinli konuşan Gül, "Sonuç olarak biz kazandık. Bizim için önemli olan buydu. Oynanan oyun ve oyun planı önemli ama bu maçta her şeyin önünde bir şey vardı o da skordu, onu aldık. Önümüzde 9 maçımız daha var. Bu sadece bir basamak bizim için. Sonuç önemli ama sezon sonu hedefine ulaşmak için her şeyin ötesinde bizim aynı performansı diğer maçlara da taşımamız lazım. Eskişehirspor galibiyeti bir basamaktı, geçtik artık bitti. Bundan sonraki sürece en iyi şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz" dedi.

■ KENAN MOLLA