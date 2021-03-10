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Haberler Spor Tekvandoda müthiş heyecan

Tekvandoda müthiş heyecan

Tekvandoda müthiş heyecan

10.3.2021

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Turkish Open 2021), bugün İstanbul'da başlıyor. Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan (TTF) yapılan açıklamaya göre, 46 ülkeden 1590 sporcunun katılımıyla yapılacak organizasyonda büyükler, gençler, yıldızlar ve poomsae kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Turnuvanın ilk 3 gününde büyükler kategorisinde yapılacak müsabakalar, sporculara olimpik puan da kazandıracak. Turnuva, 17 Mart Çarşamba günü sona erecek.

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