Altekma Halkbank’a teslim oldu

SALON: Ankara Başkent

HAKEMLER: İsmail Yıldırım ***, Ali Sarıkuzu ***

HALKBANK: Hernandez ****, Aslan ***, Berger ***, Caner (L) ***, Hakkı ***, Efe *** (Volkan (L) **, Samet Faik **, Walsh *, Gökhan *, Oğuzhan *, Kaan Ediz *)

ALTEKMA: Hamacher *, Buculjevic *, Emir **, Hüseyin (L) *, Kaan *, Daniel ** (Mehmet Özbek (L) *, Ahmet **, Mehmet Hacıoğlu **, Muhammed *)

SETLER: 25-15, 25-15, 26-24

SÜRE: 78 dakika (23, 22, 33)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off turu 5.'lik 8.'lik mücadelesi ilk tur randevusunda Altekma, Ankara deplasmanında Halkbank'a direnemedi: 3-0. İlk sete basit hatalarla başlayan İzmir ekibi, servis hatalarının damga vurduğu bölümde teknik molayı 12-6 geride girdi. Mola dönüş bir türlü ritmini bulamayan Altekma, ilk seti 25-15 kaybetti ve karşılaşmada 1-0 geriye düştü.

HERNANDEZ'İ DURDURAMADI

İKİNCİ set karşılıklı sayılarla başlamasına rağmen basit hatalara devam eden mavi-beyazlılar, Hernandez'in etkili servisleri karşısında çaresiz kaldı. Teknik molayı 12-8 yenik geçen Altekma, hücumdaki hatalarını sürdürdü, ikinci seti de 5-15 kaybetti, skor 2-0 oldu. Üçüncü sete hızlı başlayan ve 4-1 öne geçen Altekma, maçta ilk kez teknik molayı 12-11 önde geçti. Farkı bir ara 3 sayıya çıkartan (16-13) mavi-beyazlılar, Halkbank'a yakalandı, seti 26-4 maçı 3-0 kaybetti. İki takım arasındaki ikinci maç 13 Matf Cumartesi günü İzmir'de saat 15.00'te oynanacak.