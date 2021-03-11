Aydın BŞB sahasında ağır yaralı: 0-3

SALON: Efeler Mimar Sinan

HAKEMLER: Hakkı Demiralay **, Turgut Uzunçakmak **

AYDIN BŞB: Anthi **, Janset Cemre *, Grothues *, Meryem ***, Christodoulou **, Hande * (Emine *, Eylül (L) *, Ezgi *, Pelin *)

TÜRK HAVA YOLLARI: Nicole ***, Polen ***, Morales ***, Ebrar ***, Berin (L) ***, Nursevil *** (Seyma **, Ada **, Büşra **, Özge Nur **)

SETLER: 23-25, 24-26, 20-25

SÜRE: 89 dakika (29, 31, 29)

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde 30. hafta erteleme maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup oldu, sezonu mağlubiyetle tamamlayıp 6. olma fırsatını ve dolayısıyla ev sahibi olma avantajını kaçırdı. Maça kötü başlayan mavi-beyazlılar, ilk sette teknik molayı 12-10 geride geçti. Mola dönüşü hatalar zincirine devam eden Aydın BŞB, 20-15 geriye düştüğü ilk setin sonunda Anthi'yle skoru 24-23'e getirdi ama, seti 25-23 kaybedip 1-0 geriye düştü.

SAHASINDA BÜYÜK ŞOK

İKİNCİ sete de kötü başlayan mavibeyazlılar teknik molaya 12-9 geride girdi. Son bölüme 24-24 eşitlikle girilmesine rağmen üst üste iki sayı veren Aydın'ın Sultanları, bu seti de 26-24 kaybetti, setlerde skorun 2-0'a gelmesine engel olamadı. Üçüncü sete iyi başlamasına rağmen teknik molayı 12-10 mağlup geçen ev sahibi ekip, bir türlü ritmini bulamadı ve bu seti de 25-20 kaybetti, salondan 3-0 mağlup ayrılıp, büyük şok yaşadı. Aydın BŞB, sezonu 7. sırada tamamladı.

■ İHSAN KARATAŞ