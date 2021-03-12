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Haberler Spor Bodrumspor üzüldü

üzüldü

Bodrumspor üzüldü

12.3.2021

2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarısını 2-0 önde kapattığı Pazarspor deplasmanında skor 2-2'ye geldikten sonra 90. dakikada tekrar öne geçip, 90+2. dakikada yediği golle 3-3'lük beraberliğe razı olan zirve takipçisi Bodrumspor, kaçan 2 puana yanıyor. Puanını 49'a çıkaran yeşil-beyazlılar rakiplerinin katılmasıyla ikinci sıradaki yerini korudu. Muğla temsilcisi, bu sezon öne geçtiği 5 karşılaşmada 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı, 11 puan kaybetti. Ligde yenilmezlik serisi 15 haftaya yükselen Bodrum, Pazar günü Play-Off yarışındaki rakibi Sakaryaspor'u konuk edecek.
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