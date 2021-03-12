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Haberler Spor Maraton İzmir’de geri sayım başladı

’de geri sayım başladı

Maraton İzmir’de geri sayım başladı

12.3.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği ve geçtiğimiz yıl kent tarihinde ilk kez koşulan Uluslararası İzmir Maratonu'nun ikincisi, 11 Nisan 2021 tarihinde, "Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Koşuyoruz" sloganıyla yapılacak.

Maraton İzmir'e pandemi şartları nedeniyle 10 kilometrelik yarış için 750 koşucu, 42 kilometrelik yarış için 450 koşucu olmak üzere kontenjan ayrıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Ali Aksu, "Atletizm sadece spor değil bir sürü sporların bir araya geldiği gerçek spor branşıdır. İyi bir maratoncu 3 maraton koşuyor. Bunlardan birisi İzmir olması lazım. Ege'nin incisi İzmir, sporun başkenti olabilecek mükemmel bir şehir" diye konuştu.

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