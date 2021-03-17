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Haberler Spor Erhan Önal İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden bugün son yolculuğuna uğurlandı. Önal için Bornova Kent Mezarlığı'nda tören düzenlenirken, cenaze namazı da pandemi koşulları nedeniyle kabristanda kılındı. Cenazeye spor, sanat ve iş dünyasından birçok kişi katıldı. Ayrıca taraftarlar da Erhan Önal'ın cenazesinde hazır bulundu. Önal'ın oyunculuk yapan kızı ve ailesi gözyaşlarını tutamadı. Bige Önal'ı bu acılı gününde oyunculuk yapan meslektaşı de yalnız bırakmadı.

Erhan Önal İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

17.03.2021, 16:21 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021, 16:31

Erhan Önal'ın Galatasaray'da birlikte oynadığı takım arkadaşları Arif Kocabıyık ve Metin Yıldız büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Arif Kocabıyık Erhan Önal'ın çok iyi bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, "Çok üzgünüm, kendisi hem çok iyi bir insandı hem de çok iyi bir futbolcuydu. Hepimizin başı sağolsun, onu özleyeceğiz" dedi.



Metin Yıldız ise, "Hepimizin başı sağ olsun. Pandemiden dolayı burada olması gerekenler burada olamadı. Çok üzgünüz, değerli bir insanı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Almanya'da Bayern Munih forması giyip Bundesliga'da oynayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçen Erhan Önal, 2012 yılında geçirdiği pıhtı atması sonucu rahatsızlandı. Geçtiğimiz günlerde de annesini kaybeden Erhan Önal, yakınları tarafından 15 Mart 2021 Pazartesi günü mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyat olması gerektiği belirtilerek yatışı yapıldı. 16 Mart 2021 Salı günü ameliyat öncesi Erhan Önal'ın kalbi durdu. Kalp önce müdahaleyle çalıştırıldı. Ancak bir süre sonra tekrar kalbi duran Erhan Önal müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erhan Önal ikinci krizi atlatamayarak saat 14.00 dolayında hayata veda etti.

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