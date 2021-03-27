Norveç-Türkiye | CANLI ANLATIM

İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetiyor. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapıyor.

Türkiye, Norveç ile bugüne kadar ikisi özel maçta olmak üzere toplamda dokuz defa karşılaştı. Norveç'i dört defa mağlup eden milli takım, iki defa berabere kalırken üç kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Milli takım, Norveç'e karşı 13 gol kaydederken, kalesinde 15 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, Norveç karşısında sahaya Uğurcan, Mert, Çağlar, Umut, Kaan, Okay, Ozan, Yusuf, Hakan, Kenan, Burak 11'i ile çıkacak.