Manisa yetenek avında

Altyapısından çıkardığı futbolcularla dikkat çeken Manisa FK Akademi, yeni yetenekleri bünyesine katıyor. Mehmet Uysal, Yiğit Kerem, Oğuz Cengiz, Mert Denizli, Mert Korkmaz, Mehmet Berke Yanmaz ve Ahmet Hakan Boldan gibi genç yeteneklerin futbola kazandırıldığını belirten Akademi Direktörü Levent Bayraktar, "133'ü Manisa ve ilçelerinden toplam 163 sporcu akademimizde eğitim alıyor. Yetenekli oyuncuyu bularak, yaş gruplarına uygun antrenman metotlarıyla bilimden yararlanarak sporcularımızı profesyonel hayata hazırlıyoruz" dedi.

22 YENİ OYUNCU TAKIMA KATILDI

MANİSA Futbol Kulübü Akademi'de, 22 yeni oyuncu kadroya dahil edildi. Takıma dahil olan yeni yetenekler şöyle: Arda Çolak (2004, Manisaspor), Ersin Poyraz Ersoy (2004, Altınordu), Kerem Erdem (2004, Altınordu), Muhammed Yıldırım (2005, Bornova 1881), Emir Tunalı (2005, Manisaspor), Orkun Çınar (2006, Pınargücü), İsmet Görker Aydemir (2006, Bursaspor), Bulut Uysal (2007, Altınordu), Kadir Gürçocuk (2007, Altınordu), Metin Filiz (2007, Yunusemre Belediyespor), Batu Efe Akdağ (2007, İzmir DSİ), Emre Akboğa (2007, Akhisarspor), Bayram Gül (2007, Yunusemre Belediyespor), Burak Barkın Göktuğ (2007, Altınordu), Orkun Alpsoy (2008, Bornova Mevlana), Efe Bora Gündoğan (2008, Pınargücü), Kaan Uslu (2008, Soma Karaelmas), Yusuf Doğan (2008, Soma Karaelmas), Hüseyin İnceli (2008, Turgutlu Egespor), Ahmet Yiğit (2008, Genç Özgürspor), Recep Adaş (2008, Gümüşordu), Bahadır Çalışkan (2008, Sakarya Erenlerspor).

'SÜREÇ SABIR İŞİDİR'

MANİSA FK Akademi Direktörü Levent Bayraktar, "Oyuncuları keşfetmekle iş bitmiyor, sporcuları sadece teknik, taktik, fiziksel olarak değil, kültürel, zihinsel ve psikolojik olarak geliştirmek de çok önemli. Yetenek işlenirse sonuca ulaşılır. Hayallerine dokunduğumuz her çocuk bizim zenginliğimizdir. Özkaynak sistemi yatırım, süreç ve sabır işidir. Gelecek adına umut doluyuz" diye konuştu.



SERVET SARUN