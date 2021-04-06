Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki mücadelenin setleri 21-25, 20-25, 25-21 ve 21-25 sonuçlandı.
Serinin ikinci maçı 9 Nisan Cuma günü Bursa'da oynanacak.
Nilüfer Belediyespor o maçı da kazandığı takdirde sezonu 5'inci, Aydın BŞB ise 6'ncı sırada tamamlayacak. Aydın'ın galibiyeti durumunda seri üçüncü maça uzayacak.
Aydın Büyükşehir Belediyespor – Nilüfer Belediyespor: 1-3 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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