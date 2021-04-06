  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor – Nilüfer Belediyespor: 1-3

: 1-3

Misli.com Voleybol Sultanlar Ligi Play-Off 5-6 etabındaki ilk maçta , ’a evinde 3-1 mağlup oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyespor – Nilüfer Belediyespor: 1-3

06.04.2021, 19:35

Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki mücadelenin setleri 21-25, 20-25, 25-21 ve 21-25 sonuçlandı.

Serinin ikinci maçı 9 Nisan Cuma günü Bursa'da oynanacak.

Nilüfer Belediyespor o maçı da kazandığı takdirde sezonu 5'inci, Aydın BŞB ise 6'ncı sırada tamamlayacak. Aydın'ın galibiyeti durumunda seri üçüncü maça uzayacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın Büyükşehir Belediyespor – Nilüfer Belediyespor: 1-3 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.