Aydın Büyükşehir Belediyespor – Nilüfer Belediyespor: 1-3

Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki mücadelenin setleri 21-25, 20-25, 25-21 ve 21-25 sonuçlandı.

Serinin ikinci maçı 9 Nisan Cuma günü Bursa'da oynanacak.

Nilüfer Belediyespor o maçı da kazandığı takdirde sezonu 5'inci, Aydın BŞB ise 6'ncı sırada tamamlayacak. Aydın'ın galibiyeti durumunda seri üçüncü maça uzayacak.