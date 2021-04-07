Karagümrük üçlük attı

SPOR Toto Süper Lig'in 33, haftasında Fatih Karagümrük, sahasında oynadığı maçta Hatayspor'u 1-0 yendi. 18. dakikada Ndao'nun sağ kanattan içeriye çevirdiği topa hareketlenen Mevlüt Erdinç'in dokunuşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 32'de Katranis'in sert şutu kaleci Viviano'da kaldı. 64'te Diouf'un ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 67'de Jimmy Durmaz'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ndao'nun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'in müdahalesiyle kornere gitti.

VİVİANO GOL İZNİ VERMEDİ

70'TE Hedenstad'ın sağ kanattan altı pas üzerine çıkardığı topa hareketlenen Sobiech'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 72'te Biglia'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Sobiech'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı. 83'te Traore'nin kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunu kaleci Viviano kurtardı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.