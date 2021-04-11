Aydın BŞB 6. tamamladı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play- Off 5.'lik-6.'lık etabında ilk maçta evinde 3-1 yenildiği Nilüfer Belediyespor'a Bursa'da da 3-2 mağlup olan Aydın BŞB, sezonu 6. sırada tamamladı. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan serinin ikinci maçında setler 15-25, 22-25, 25-17, 25-22 ve 14-16 sona erdi. Sezonu 5. basamakta tamamlayan Nilüfer Belediyespor, CEV Kupası'na katılma hakkını elde ederken, normal sezonda rakibine 4. kez mağlup Aydın'ın Sultanları, ligi 6. sırada bitidi ve tarihinde ikinci kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Aydın BŞB, gelecek sezon Balkan Kupası'nda ülkemizi temsil edecek.

■ İHSAN KARATAŞ