Eczacıbaşı, Ferhat Akbaş ile anlaştı

ECZACIBAŞI VitrA Kadın Voleybol Takımı, 35 yaşındaki antrenör Ferhat Akbaş ile 2 yıllığına sözleşme imzaladı. Genç antrenör 2015-2016 sezonunda A Milli Voleybol Takımı'nın başında yer alırken, geçen sezon Polonya'nın Chemik Police takımını çalıştırmıştı.
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