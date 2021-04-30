  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Eczacıbaşı, Ferhat Akbaş ile anlaştı

, ile anlaştı

Eczacıbaşı, Ferhat Akbaş ile anlaştı

30.4.2021

ECZACIBAŞI VitrA Kadın Voleybol Takımı, 35 yaşındaki antrenör Ferhat Akbaş ile 2 yıllığına sözleşme imzaladı. Genç antrenör 2015-2016 sezonunda A Milli Voleybol Takımı'nın başında yer alırken, geçen sezon Polonya'nın Chemik Police takımını çalıştırmıştı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eczacıbaşı, Ferhat Akbaş ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.