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Haberler Spor Fethiyespor’da bayram

’da bayram

3. Lig 2. Grup’ta Play-Off çeyrek finalinde Yomraspor’u eleyerek yarı finalde ’yla eşleşen lacivert-beyazlı takımda büyük mutluluk yaşanıyor

Fethiyespor’da bayram

12.5.2021

3. Lig 2. Grup Play-Off çeyrek finalinde deplasmanda 2-1 yendiği Yomraspor'a evinde 1-0 mağlup olmasına rağmen dış sahada attığı 2 golün avantajıyla yarı finale adını yazdıran Fethiyespor büyük mutluluk yaşadı. Yarı finalde İskenderun FK ile eşleşen Ege ekibinde Teknik Direktör Enver Ataçocuğu zorlu bir eşleşmeyi kazasız atlattıklarını belirtti.

İskenderun FK'yı da eleyip finale kalacaklarına inandığını söyleyen Ataçocuğu, "Zorlu geçen normal sezonun ardından Play-Off müsabakalarına başladık. Yomraspor maçları da seviye olarak çok zorluydu. Çok şükür çeyrek finali geçtik. İskenderun FK son haftaların formda takımı. Tek hedefimiz İskenderun müsabakalarını da kazasız atlatıp adımızı finale yazdırmak istiyoruz" diye konuştu.

'DAHA İYİ HAZIRLANACAĞIZ'
Fethiyespor kaptanı Sabri Turgut, finalde gülen takımın Fethiyespor olmasını istediklerini söyledi. Sabri, "Herkesin ayağına sağlık. Mağlup olduk ama bazen böyle olabiliyor. Tur atladığımız için mutluyuz. Önümüzde İskenderun maçı var. Daha iyi hazırlanacağız. İlk maç içerde, sahamızın avantajını kullanıp, oraya avantajlı gitmek istiyoruz" diye konuştu.

■ ERDOĞAN CANKUŞ

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