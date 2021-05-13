  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Petkim’de Kemzura ile yollar ayrıldı

’de Kemzura ile yollar ayrıldı

Petkim’de Kemzura ile yollar ayrıldı

13.5.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde son hafta Bahçeşehir Koleji'ni yenerek kıl payı kümede kalmayı başaran Petkimspor'da Litvanyalı antrenör Kestutis Kemzura'yla yollar ayrıldı.

Sezon boyunca 30 maçta 10 galibiyet alabilen Aliağa temsilcisinde Kemzura'nın kontratındaki ikinci yıl çıkış opsiyonu kullanıldı. Petkimspor'un yeni antrenör adaylarının arasına Ertuğrul Erdoğan, Ahmet Çakı ve Can Sevim'i aldığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Petkim’de Kemzura ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.