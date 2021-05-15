Serdar Dursun’un talipleri artıyor

DARMSTADT 98 formasıyla Bundesliga 2'de 21, kupada da iki gole imza atan başarılı oyuncu Serdar Dursun, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 19 yaşındayken Eskişehirspor'a transfer olan ve Türkiye'de çeşitli takımlarda forma giyen 29 yaşındaki golcü, Türkiye'de yeterince şans bulamadığı belirtti. Gol yollarındaki performansıyla büyük beğeni toplayan Serdar Dursun, Süper Lig'de bazı kulüplerin ve Almanya'dan da Hamburg ile Schalke 04'ün teklifleri olduğunu açıkladı.

Türkiye'den gelen tekliflerden ilk sırayı Beşiktaş'ın çektiği öğrenilirken siyah-beyazlıl takımın Serdar Dursun'a yıllık ücret olarak 500 bin Euro'luk bir teklifte bulunduğu gelen haberler arasında.