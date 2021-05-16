Akhisar içte rahat

TFF 1. Lig'de küme düşen ve 11 sezon sonra 2. Lig'e gerileyen Akhisarspor'da, kadroda yer alan 46 futbolcudan sadece 13'ü ayrılacak. 8 yabancı futbolcusu Adewole Raheem Lawal, Akwo Tarh Ayuk Taku, Alya Toure, Delarge Dzon, İbrahim Sissoko, Martins Chisom Onyebueke, Milan Lukac, Nsima Peter'in veda edeceği Akigo'da, kiralıklar Ramazan Emirhan Civelek Galatasaray'a, Cengiz Demir Antalyaspor'a dönerken, iç transferde sadece Doğukan Nelik, Kadir Keleş ve Orhan Taşdelen'in mukaveleleri 31 Mayıs'ta sona eriyor.

AKİGO'DA KİM KALSIN, KİM GİTSİN?

AKHİSARSPOR'DA başkan Evren Özbey ve kurmayları, yeni sezon öncesi terleyecek. Kadroda 33 oyuncusu kalan Akigo'da, kim gidecek, kim kalacak Haziran'da belli olacak. Yeşil-siyahlılarda, Alim Aykut Esgi, Bekir Akın, Berat Onur Pınar, Emircan Seçgin, Enes Kimia, Enes Tayfun, Fırat Yiğit Öztürk, Furkan Korkut, Mehmet Salh Yiğit, Muhammed Embiya Yıldırım, Oğuzcan Kesgin, Recep Kutun, Semih Görer, Semih Kaya, Serkan Sefil, Turhan Kaya, Yusuf Cihat Çelik'in 2025, Yusuf Acer'in 2024, Batuhan Ataç, Bertuğ Uz, Davut Emre Akar, Halil Yeral, Halil İbrahim Karavuş'un 2023, Bertuğ Bayar, Çekdar Orhan, Gökmen Aydoğdu, Göksu Mutlu, Hasan Ali Adıgüzel, İlke Nelik, Kemal Cingirt, Mert Özyıldırım, Onurcan Güler, Yavuz Serkan Özbakan'ın 2022'ye kadar mukaveleleri bulunuyor.

■ KENAN MOLLA