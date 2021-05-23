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Haberler Spor Burak Yılmaz attı Lille şampiyon oldu

attı şampiyon oldu

Fransa Ligue 1'de milli futbolcularımız , ve 'in formasını giydiği , deplasmanda Angers'e konuk oldu. Burak Yılmaz'ın da gol attığı maçı Lille 2-1 kazanarak şampiyon oldu.

Burak Yılmaz attı Lille şampiyon oldu

23.05.2021, 23:53 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021, 23:56

Fransa Ligue 1'de milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Angers'e konuk oldu. Burak Yılmaz'ın da gol attığı maçı Lille 2-1 kazanarak şampiyon oldu.

Lille şampiyonluğu getiren golleri 10. dakikada Jonathan David ve 45+1. dakikada Burak Yılmaz penaltıdan kaydetti.

Angers'in tek golü ise 90+2. dakikada Angelo Fulgini'den geldi.

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