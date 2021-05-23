Haberler Spor Burak Yılmaz attı Lille şampiyon oldu

Burak Yılmaz attı Lille şampiyon oldu

Fransa Ligue 1'de milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Angers'e konuk oldu. Burak Yılmaz'ın da gol attığı maçı Lille 2-1 kazanarak şampiyon oldu.

23.05.2021, 23:53 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021, 23:56