Fransa Ligue 1'de milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Angers'e konuk oldu. Burak Yılmaz'ın da gol attığı maçı Lille 2-1 kazanarak şampiyon oldu.
Lille şampiyonluğu getiren golleri 10. dakikada Jonathan David ve 45+1. dakikada Burak Yılmaz penaltıdan kaydetti.
Angers'in tek golü ise 90+2. dakikada Angelo Fulgini'den geldi.
Burak Yılmaz attı Lille şampiyon oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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