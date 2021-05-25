Fransa’da Türk damgası

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in 10 yıl aradan sonra tarihinin dördüncü şampiyonluğuna ulaşması Fransız basınında geniş yer buldu. Spor gazetesi L'Equipe'in haberinde, "David ve Yılmaz'ın sayesinde Angers'i neredeyse sarsılmadan mağlup eden Lille, inanılmaz bir sezonun sonunda tarihinde dördüncü şampiyonluğunu elde etti." ifadesi kullanıldı. Burak ve Yusuf'un şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağını gururla taşıdığı aktarılan haberde, Lille'in cesaretiyle, saha içindeki organizasyonu ve forvet hattındaki yetenekleriyle şampiyonluğa ulaştığı belirtildi.

BURAK FAKTÖRÜ

RMC Sport kanalının haberinde Lille'in ligde şampiyon olduğu hatırlatılarak, "Bu başarının mimarları (teknik direktör) Christophe Galtier, Burak Yılmaz ve (eski teknik direktör) Luis Campos." yorumunda bulunuldu. Ülkenin en önemli gazetelerinden Le Figaro, "Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluğa götürdü." başlığını kullandı. Kamu yayıncısı France Info, okuyucularına Lille'in şampiyonluğunu duyurduğu haberde Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ile genç futbolcu Mustafa Kapı'nın kollarıyla "Y" işareti yaptığı fotoğrafı kullandı.