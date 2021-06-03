Cimnastikte Akhisarlı dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'nın bir hayali var: Olimpiyat altını

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, kadınlar kategorisinde dünya şampiyonu olan ilk milli sporcu olurken, hedefinin olimpiyatlar olduğunu söyledi.

Ayşe Begüm, "Olimpiyata katılıp ülkemi temsil etmek istiyorum. Çünkü bir sporcunun ulaşabileceği en yüksek mertebe, en yüksek yarışma olimpiyat. Orada altın madalya kazanmak en büyük hedefim ve hayali bence bir sporcunun. Dünya şampiyonluğundan sonra pek de zor, hayal gözükmüyor. Ailem en büyük destekçim. Ben 3 yaşında spora başladım, onların yönlendirmeleriyle başladım. Ailem beni desteklemeseydi muhtemelen bunları konuşmuyor olurduk" dedi.

SPOR HERŞEYE DEĞER

Ayşe Begüm, sözlerini şöyle sürdürdü: "Akhisar'dan Manisa'ya 50 kilometrelik bir yol var. O yolu her gün gidip geldiğinizi düşünün. 14 sene boyunca ben bunu yaşadım. 14 senedir de gidip geliyorum. Benim için uzun bir süreçti. Başarılarımın devamı gelecek."

ELİMDE BASTON OLSA DA DEVAM EDECEGİZ

AYŞE Begüm Onbaşı, hayatında sporun eksik olamayacağını söyledi. Milli sporcu, "Üç yaşından beri sporun içerisindeyim. Yapmayı bildiğim tek iş bu. Ondan dolayı spor, cimnastik kesinlikle hayatımdan çıkmayacak. Yaşlı bir nene de olsam elimde baston da olsa spor yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

15 KİLO VERDİM

AYŞE Begüm, "Beslenme kısmının ilk süreci beni çok zorladı. Yarışmaya hazırlanmak için yaklaşık 15 kilo verdim. Her şey bu yarışma içindi. Büyükler kategorisinde böyle bir yarışmaya ilk defa katıldık" dedi.

TÜRK KADINI GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

TÜRK sporunda bir ilkiyaşatan Ayşe Begüm Onbaşı, "Bu madalyayı Türk kadınlarına armağan ediyorum. 19 yaşındayım ve orada benden çok daha tecrübeli isimler vardı. Kendi gücümüzü göstermek için çıkmıştık. Bunu yapınca da altın madalya geldi. Türk kadını her şeyin üstesinden gelebilir, zorlukları da aşar" dedi.