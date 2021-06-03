Türkiye Moldova 2-0 MAÇ SONUCU

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020 öncesi Antalya kampının ardından ikinci etap çalışmaları için Almanya'ya gitmişti. Ay-yıldızlı takım, üçüncü ve son hazırlık maçını Moldova ile oynadı.
A Milliler, Paderborn'daki Benteler Arena'da oynanan mücadelenin ikinci yarısında bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Burak Yılmaz ve 77. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.
Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında 11 Haziran Cuma günü saat 22:00'de İtalya ile Roma'da karşılaşacak.
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