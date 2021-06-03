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Türkiye Moldova 2-0 MAÇ SONUCU

2020 Avrupa Şampiyonası için ikinci hazırlık kampını Almanya'da sürdüren A Milli Futbol Takımı'mız, turnuva öncesi Moldova ile karşı karşıya geldi. Daha önce Azerbaycan'ı yenen ve Gine ile golsüz berabere kalan ay-yıldızlı ekip, son provasını Moldova ile yaptı. A Milliler, Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

03.06.2021, 21:52