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Haberler Spor Filenin Sultanları yedide yedi yaptı

Filenin Sultanları yedide yedi yaptı

Filenin Sultanları yedide yedi yaptı

7.6.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nde Tayland'ı 3-1 yenerek 7'de 7 yapmayı başardı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini şehrinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nde üçüncü haftaya da galibiyetle başladı. Milliler, 23-25, 25-12, 25-20, 25-9'luk setler sonucu Tayland'ı 3-1 yendi. Ay-yıldızlılar, bugün 13.00'te Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

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