Manisa FK’dan dev hamle

TFF 1. Lig'de ilk kez mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, dış transferde hız kesmiyor.

Kadrosuna Türkiye'den birçok önemli ismi katan Manisa ekibinin son adresi Sırbistan oldu. Siyah-beyazlılar, Crvena Zvezda'nın başarılı orta saha oyuncusu Slavoljub Srnic'e de kancayı taktı. Kulübüyle yarım sezon daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bağlantıya geçen kurmaylar görüşmeleri önemli bir noktaya getirdi.

Sırbistan'dan ayrılmayı planlayan ve kariyerine farklı bir ülkede devam etmek isteyen Srnic, Türkiye'yi iyi bir alternatif olarak görüyor. Manisa ekibi orta saha oyuncusunun transferi için bonservis ve maddi pürüzleri en kısa sürede gidermeyi hedefliyor. Srnic, Crvena Zvezda altyapısında yetişirken ülkesinde Sopot ve Cukaricki ve İspanya'da Las Palmas'ta da forma giymişti.



MANİSA FK'DA YOL AYRIMI

MANİSA Futbol Kulübü'nde iç transferde teknik heyetin kadroya giyotini vurdu. Siyah-beyazlılarda teknik heyetin raporu doğrultusunda Çağrı Giritlioğlu, Mikail Koçak, Batuhan Tur, Serdar Deliktaş, Mehmet Gücen, Burak Yılmaz ve Yusuf Balcıoğlu ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Manisa temsilcisinde şampiyon kadroda yer alan isimlerin TFF 1. Lig kadrosunda düşünülmediği ve takım iskeletinin yeniden yapılanacağı öğrenildi.