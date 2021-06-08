A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya'da devam eden Milletler Ligi'ndeki 8. maçında Dominik Cumhuriyeti'ne 3-1 mağlup oldu ve organizasyondaki ilk yenilgisini aldı. Maça tutuk başlayan ay-yıldızlı ekibimiz, ilk iki seti 25-22 ve 25-21 kaybetti, 2-0 geriye düştü. Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü seti 25-23 alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, skoru 2-1'e getirdi ve ümitlendi. Dördüncü sette varlık gösteremeyen Filenin Sultanları, seti 25-17 maçı da 3-1 kaybetti. Milli takımda Tuğba Şenoğlu 13, Meryem Boz, Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt 10'ar sayıyla oynadı. Türkiye, Milletler Ligi'nde bugün saat 13.00'te Rusya ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları Dominik’e çarpıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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