Filenin Sultanları Dominik’e çarpıldı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya'da devam eden Milletler Ligi'ndeki 8. maçında Dominik Cumhuriyeti'ne 3-1 mağlup oldu ve organizasyondaki ilk yenilgisini aldı. Maça tutuk başlayan ay-yıldızlı ekibimiz, ilk iki seti 25-22 ve 25-21 kaybetti, 2-0 geriye düştü. Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü seti 25-23 alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, skoru 2-1'e getirdi ve ümitlendi. Dördüncü sette varlık gösteremeyen Filenin Sultanları, seti 25-17 maçı da 3-1 kaybetti. Milli takımda Tuğba Şenoğlu 13, Meryem Boz, Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt 10'ar sayıyla oynadı. Türkiye, Milletler Ligi'nde bugün saat 13.00'te Rusya ile karşılaşacak.

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