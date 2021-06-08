Manisa FK’dan ‘1’ numaraya transfer

TFF 1. Lig'de şampiyonluk kovalayacak ve Süper Lig'i arzulayan Manisa Futbol Kulübü dış transferde çalışmalarına devam ediyor. Başkan Mevlüt Aktan önderliğinde görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, '1' numaralı mevkiye takviye yaptı. Manisa FK, son 2 sezondur Ankara Keçiörengücü forması giyen kaleci Muhammed Birkan Tetik için Başkent ekibiyle anlaşmaya vardı. Sözleşme detayları için bugün Manisa'ya gelecek 26 yaşındaki file bekçisinin 2 yıllık imza atması bekleniyor. Son iki sezonda 11 maçta görev alan Muhammed Birkan Tetik daha önce Kastamonuspor, Bodrumspor, Karagümrük ve Galatasaray formalarını giydi, kariyerinde 84 karşılaşmada oynadı. Kaleciler 23 yaşındaki Yağızcan Akyürek ve 28 yaşındaki Yusuf Balcıoğlu ile yolların ayrılması bekleniyor.

SERVET SARUN