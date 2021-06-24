İzmir amatörde seçim günü

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (ASKF) Kovid-19 pandemi süreci nedeniyle ertelenen 18. olağan genel kurul toplantısı bugün yapılacak. İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu'nda saat 14.00'te başlayacak kongre, çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı 1 Temmuz'da aynı yerde bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılacak. 20 yıldır görevde bulunan Kadri Yatkın bir kez daha aday olurken, Çamdibi Altınok kulübünün eski yöneticilerinden Efkan Muhtar, eski futbol il temsilcisi Mehmet İncu ve Gaziemir Seydiköy'ün eski başkanlarından Tuncay Kaltar'ın da aday oldukları açıklandı.

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