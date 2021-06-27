Gazi Koşusu’nda zafer Burgas’ın

927 yılından bu yana Ulu Önder Mustafa Kemal adına düzenlenen 95. Gazi Koşusu'nda Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı 3 numaralı Burgas 2.27.36'lık derecesiyle zafere ulaştı. Ahmet Çelik, üst üste 7. kez Gazi Koşusu'nu kazanarak tarih yazdı.

BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Ortalama iki buçuk dakika süren 2400 metre çim pistteki koşuda kazanan Burgas'ın sahibi Sanem Kahraman, Türk atçılığının en büyük ikramiyesi olan 2 milyon 100 bin TL'ye hak kazanırken birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi primi ve yetiştiricilik primi ile toplamda 3 milyon 737 bin 850 lira ikramiyeyi de elde etti.

Koşu sonrası açıklama yapan Çelik, "Galibiyeti anneme, babama, eşime ve beni destekleyenlere armağan ediyorum. Gönül isterdi ki pandemi olmasaydı ve seyirciler de bu yarışı izleseydi" şeklinde konuştu. Yarışta ikinciliği 2.27.53'lük derecesiyle Gökhan Kocakaya'nın jokeyliğini yaptığı Real Runner, üçüncülüğü Kadir Tokaçoğlu ile Megaloman, dördüncülüğü Özcan Yıldırım ile İllüzyon ve beşinciliği de Mehmet Kaya ile Anadolu Aslanı elde etti. Yarışta ikinciye 840 bin, üçüncüye 420 bin, dördüncüye 210 bin, beşinciye de 105 bin lira ödenecek.

AHMET ÇELİK'TEN ÜST ÜSTE 7. ZAFER

Burgas ile Gazi Koşusu'nda zafere uzanan jokey Ahmet Çelik, üst üste 7. Gazi Koşusu zaferine imza atarak ulaşılması güç bir rekor kırdı.

KUPAYI KAHRAMAN'A KASAPOĞLU TAKDİM ETTİ

95.'Sİ düzenlenen ve Türk yarışçılık tarihinin derbisi olan Gazi Koşusu'nu Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu Burgas, jokey Ahmet Çelik ile kazandı. 2 bin 400 metre çim pistte koşulan ve 22 İngiliz safkanın mücadele ettiği Gazi Koşusu'nu, Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu Burgas, jokey Ahmet Çelik ile kazandı. At sahibi Sanem Kahraman, Gazi Koşusu Kupası'nı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı. Jokey Ahmet Çelik'in plaketini ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu takdim etti.