  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Hamilton 2 yıl daha Mercedes’te

2 yıl daha ’te

Hamilton 2 yıl daha Mercedes’te

4.7.2021

FORMULA 1 takımlarından Mercedes, Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ın 2023 sezonu sonuna kadar aralarında olacağını duyurdu. Son 7 yılın pilotlar ve takımlar şampiyonu Mercedes'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kontratının süresi 2021 sonunda dolacak 36 yaşındaki pilotla 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. F1'deki ilk şampiyonluğunu, McLaren adına yarıştığı 2008'de kazanan Hamilton, 2013'te transfer olduğu Mercedes'te 77 yarış birinciliği ve 6 şampiyonluk elde etti. İngiliz basınında çıkan haberlerde Lewis Hamilton'ın yeni sözleşmede 30 milyon pound (35 milyon Euro) kazanacağı belirtildi. Hamilton mevcut sözleşmesinde 47 milyon Euro kazanıyor
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hamilton 2 yıl daha Mercedes’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.