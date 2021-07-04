İngiltere şov yaptı

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Ukrayna'yı 3-0 mağlup eden İngiltere yarı finale yükseldi. İtalya'nın başkenti Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan çeyrek final mücadelesinde İngiltere ile Ukrayna karşılaştı.

REKORA ORTAK OLDULAR

İngiltere ayrıca Avrupa Şampiyonaları ve Dünya Kupası'nda 1990 yılında İtalya'nın kırdığı 5 maç üst üste gol yememe rekoruna ortak olmayı başardı. Ada'da Harry Kane attığı 2 golle turnuvadaki gol sayısını üçe çıkardı. Maçın 4. dakikasında Raheem Sterling'in defansın arkasına attığı topla buluşan Harry Kane topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 0-1. 46'da Luke Shaw serbest vuruşta ortasını açtı, arka direkte iyi yükselen Maguire topu filelere yolladı. 50'de Luke Shaw'ın asistinde Harry Kane topu ağlara yolladı, kendisinin 2 takımının 3. golünü kaydetti: 0-3. 63'te Mount korner atışını kullandı, ön direkte Henderson kafayla topu ağlara yolladı: 0-4. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İngiltere karşılaşmayı 4-0 kazanarak yarı finalde Danimarka'nın rakibi oldu.