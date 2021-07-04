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Haberler Spor PKK operasyonunda 25 şüpheli gözaltında

operasyonunda 25 şüpheli gözaltında

PKK operasyonunda 25 şüpheli gözaltında

4.7.2021

İSTANBUL merkezli 5 ilde gerçekleştirilen KCK operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK silahlı terör örgütünün KCK Türkiye Meclisi çatısı altında "Azınlıklar ve İnanç Komisyonu" adı altında faaliyet yürütenlere yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbirinin uygulanan 28 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde 31 adreste dün arama yapıldı. Şüphelilerin tümü yakalanarak gözaltına alındı.
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