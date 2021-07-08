2. Lig ekibi Turgutluspor'a veda eden kaptan Mithat Yaşar, 3. Lig temsilcisi Arnavutköy Belediyespor'la anlaştı. Geçtiğimiz sezon 31 maçta 2 gol atan Mithat, 2019-2020 sezonunda kırmızı- siyahlı formayla 3. Lig'de 21 maça çıkmış, 5 gol atmış şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.
Turgutluspor’a veda etti, Arnavutköy’e imza attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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