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Haberler Spor Turgutluspor’a veda etti, Arnavutköy’e imza attı

’a veda etti, Arnavutköy’e imza attı

Turgutluspor’a veda etti, Arnavutköy’e imza attı

8.7.2021

2. Lig ekibi Turgutluspor'a veda eden kaptan Mithat Yaşar, 3. Lig temsilcisi Arnavutköy Belediyespor'la anlaştı. Geçtiğimiz sezon 31 maçta 2 gol atan Mithat, 2019-2020 sezonunda kırmızı- siyahlı formayla 3. Lig'de 21 maça çıkmış, 5 gol atmış şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.
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