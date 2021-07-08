Yunusemre Belediye badmintonda zirvede

MANİSA Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Badminton İl Temsilciliği 2021 yılı faaliyet programında yer alan Sağlıklı Beslenme Haftası Badminton Turnuvası'na Yunusemre Belediyespor damga vurdu. Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan turnuvada erkeklerde U-13, U-15, U-17 ve kızlarda U-9, U-11, U-13, U-15 kategorilerinde maçlar yapıldı. Yunusemre Belediyespor kız ve erkek takımları sporcuları müsabakalarda toplamda 21 madalya kazanmayı başardı. Kulüp başkanı Arif Alkan başarıların kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek sporculara başarılar diledi.

CÜNEYT HASÇELİK